Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил о сиренах в городе Пирятин. Сообщение поступило в 20:45.

​Стоит помнить Спасатели объяснили, как действовать, когда раздается сирена

К сиренам нужно быть готовыми всегда

Стоит иметь всегда наготове сумку или рюкзак с документами, деньгами и всеми необходимыми вещами. Потом выключить в помещении все коммуникации.

Спускаясь в укрытие надо взять с собой пожилых и больных людей, а также известить соседей о сиренах в городе.

В укрытии стоит находиться до тех пор, пока снова не будет звучать сирена. Она означает отбой тревоги.

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