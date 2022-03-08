Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив про сирени в місті Пирятин. Повідомлення надійшло о 20:45.

​Варто пам'ятати Рятувальники пояснили, як діяти, коли лунає сирена

До сирен потрібно бути готовими завжди

Варто мати завжди напоготові сумку або рюкзак з документами, грошима та всіма необхідними речами. Тоді вимкнути в приміщенні всі комунікації.

Спускаючись в укриття, треба взяти з собою літніх та хворих людей, а також сповістити сусідів про сирени у місті.

В укритті варто перебувати доти, доки не лунатиме сирена знову. Вона означає відбій тривоги.

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