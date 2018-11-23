Полтавское и Запорожское облэнерго оштрафовали на немалые суммы: известна причина

Антимомнопольный комитет Украины решил наложить штарфы на ПАО "Запорожьеоблэнерго" и ПАО "Полтаваоблеэнерго" за злоупотребление монопольным положением.

Об этом сообщает пресс-служба Антимомонопольного комитета.

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Временная следственная комиссия Антимомнопльного комитета рассмотрела нарушения двух облэнерго по защите экономической конкуренции.

Так, ПАО "Запорожьеоблэнерго" не согласовывало сообщение на заявленный объем купли электрической энергии поставщику электроэнергии по нерегулируемому тарифу, таким образом препятствуя его работе.

Такими действиями ПАО "Запорожьеоблэнерго" не только устранило с рынка своего конкурента, но и лишило одного из крупнейших потребителей электроэнергии Украины (ПАО "Запорожсталь") права на свободный выбор поставщика электроэнергии, как то предусмотрено действующим законодательством,

– говорится в сообщении.

Также, по информации Комитета, такое нарушение было совершено не впервые. На запорожское облэнерго наложен штраф общей суммой в 14 миллионов 900 тысяч гривен.

По данным из материалов дела доказано, что ПАО "Полтаваоблэнерго" создавало препятствия для доступа ряду компаний-поставщиков электроэнергии по нерегулируемому тарифу на рынок поставки электрической энергии. За указанное нарушение на полтавское облэнерго наложен штраф в размере 30 миллионов 100 тысяч гривен.

Напомним, недавно в рамках реформы рынка "Николаевоблэнерго" получило первую лицензию по распределению электроэнергии в Украине по сокращенной процедуре.