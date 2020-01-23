Полтавского налоговика поймали на взятке в 85 тысяч долларов

СБУ разоблачила на взятке в 85 тысяч долларов первого заместителя начальника оперативного управления Главного управления Государственной фискальной службы в Полтавской области.

Полтавский налоговик обещал помочь местному предпринимателю. И просил у него за это 85 тысяч долларов, сообщает СБУ.

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Налоговик действовал вместе со своим знакомым, который был посредником. Задержали обоих мужчин прямо во время передачи денег в центре города.

За немалую взятку налоговик обещал вернуть изъятое у предпринимателя имущество и не привлекать его к уголовной ответственности за неуплату налогов.

Правоохранители открыли производство по статье о получении взятки чиновником.



​СБУ разоблачила полтавского налоговика на взятке в 85 тысяч долларов



Налоговик обещал помочь местному предпринимателю



Налоговика и помощника задержали во время передачи денег