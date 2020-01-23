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      Полтавского налоговика поймали на взятке в 85 тысяч долларов

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      Налоговика поймали на взятке в Полтаве / СБУ

      СБУ разоблачила на взятке в 85 тысяч долларов первого заместителя начальника оперативного управления Главного управления Государственной фискальной службы в Полтавской области.

      Полтавский налоговик обещал помочь местному предпринимателю. И просил у него за это 85 тысяч долларов, сообщает СБУ.

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      Налоговик действовал вместе со своим знакомым, который был посредником. Задержали обоих мужчин прямо во время передачи денег в центре города.

      За немалую взятку налоговик обещал вернуть изъятое у предпринимателя имущество и не привлекать его к уголовной ответственности за неуплату налогов.

      Правоохранители открыли производство по статье о получении взятки чиновником.

      сбу викрило полдатківця
      ​СБУ разоблачила полтавского налоговика на взятке в 85 тысяч долларов

      сбу викрило податківця
      Налоговик обещал помочь местному предпринимателю

      сбу викрило податківця
      Налоговика и помощника задержали во время передачи денег

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Полтавы Взятка Государственная фискальная служба СБУ
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