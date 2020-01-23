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      Полтавського податківця схопили на хабарі у 85 тисяч доларів

      776 Читать новость на русском
      Податківця схопили на хабарі в Полтаві / СБУ

      СБУ викрила на хабарі у 85 тисяч доларів першого заступника начальника оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби в Полтавській області.

      Полтавський податківець обіцяв допомогти місцевому підприємцю. І просив у нього за це 85 тисяч доларів, повідомляє СБУ.

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      Податківець діяв разом зі своїм знайомим, який був посередником. Затримали обох чоловіків просто під час передачі грошей у центрі міста.

      За чималий хабар податківець обіцяв повернути вилучене у підприємця майно та не притягувати його до кримінальної відповідальності за не сплату податків.

      Правоохоронці відкрили провадження за статтею про одержання хабаря чиновником.

      сбу викрило полдатківця
      СБУ викрило полтавського податківця на хабарі у 85 тисяч доларів

      сбу викрило податківця
      Податківець обіцяв допомогти місцевому підприємцю

      сбу викрило податківця
      Податківця і помічника затримали під час передачі грошей

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      сьогодні
      48901
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України СБУ Державна фіскальна служба Хабар Новини Полтави
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