Полтавського податківця схопили на хабарі у 85 тисяч доларів

СБУ викрила на хабарі у 85 тисяч доларів першого заступника начальника оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби в Полтавській області.

Полтавський податківець обіцяв допомогти місцевому підприємцю. І просив у нього за це 85 тисяч доларів, повідомляє СБУ.

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Податківець діяв разом зі своїм знайомим, який був посередником. Затримали обох чоловіків просто під час передачі грошей у центрі міста.

За чималий хабар податківець обіцяв повернути вилучене у підприємця майно та не притягувати його до кримінальної відповідальності за не сплату податків.

Правоохоронці відкрили провадження за статтею про одержання хабаря чиновником.



СБУ викрило полтавського податківця на хабарі у 85 тисяч доларів



Податківець обіцяв допомогти місцевому підприємцю



Податківця і помічника затримали під час передачі грошей