В Полтавской области произошла автомобильная авария в ночь на 7 июня. На трассе Киев – Харьков автомобиль въехал в отбойник, есть погибшие.

Пасажир авто загинув на місці

Нічна ДТП стала смертельною для пасажира Daewoo Lanos. Автомобіль не розминувся з відбійником поблизу села Олександрівка Пирятинського району. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Полтавській області.

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Чоловік 1969 року народження від отриманих травм загинув на місці.

За попередньою версією слідства, водій автомобіля Daewoo Lanos, 1985 року народження, допустив наїзд на відбійник,

– мовиться у повідомленні поліції.

Водія з травмами доправили до лікарні

Водію автомобіля теж дісталось. З закритою черепно-мозковою травмою та забоєм грудної клітки його госпіталізували до Пирятинської центральної районної лікарні.



Пасажир загинув на місці / Фото пресслужби Нацполіції

Поліція розпочала кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого.

Зверніть увагу! Якщо водія визнають винуватим, то йому загрожує позбавлення волі терміном від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років або без такого.