В селе Солоница, что на Полтавщине, мужчина угрожал взорвать свою жену и ее мать самодельным взрывным устройством. Злоумышленника задержали правоохранители.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Полтавской области.

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Местные жители позвонили в полицию и сообщили, что мужчина угрожает жене и ее матери предметом, похожим на боеприпас.

На вызов прибыли следственно-оперативная группа и наряд сектора реагирования патрульной полиции Лубенского отдела, взрывотехники и другие специальные службы. Они оперативно задержали злоумышленника.

При обследовании здания и прилегающей территории правоохранители нашли предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Боеприпас отправили на экспертизу.



Вероятный боеприпас, который изъяли правоохранители / Фото пресс-служба Нацполиции

Что грозит правонарушителю

В настоящее время полиция детально устанавливает все обстоятельства инцидента. Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье "угроза убийством". Что наказывается арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы – до двух лет.

Также решается вопрос внесения сведений относительно незаконного обращения с боеприпасами.