У селі Солониця, що на Полтавщині, чоловік погрожував підірвати свою дружину та її матір саморобним вибуховим пристроєм. Зловмисника затримали правоохоронці.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Полтавській області.

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Місцеві жителі зателефонували в поліцію і повідомили, що чоловік погрожує дружині та її матері предметом, схожим на боєприпас.

На виклик прибули слідчо-оперативна група та наряд сектору реагування патрульної поліції Лубенського відділу, вибухотехніки та інші спеціальні служби. Вони оперативно затримали зловмисника.

Під час обстеження будинку і прилеглої території правоохоронці знайшли предмет, схожий на саморобний вибуховий пристрій. Боєприпас відправили на експертизу.



Ймовірний боєприпас, який вилучили правоохоронці / Фото пресслужба Нацполіції

Що загрожує правопорушнику

Наразі поліція детально встановлює всі обставини інциденту. Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "погроза вбивством". Що карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі – до двох років.

Також вирішується питання внесення відомостей щодо незаконного поводження з боєприпасами.