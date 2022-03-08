В частности, в Полтавской области собрали почти 165 тысяч подписей в поддержку закрытия неба над Украиной. Люди уверены, что этот шаг сможет изменить историю.
Заметьте Мы сами закроем небо, но дайте нам оружие, если ваше – в чехлах – Данилов в НАТО
Переселенцы поддерживают закрытие неба
Выехавшие из Харькова переселенцы просят не медлить с закрытием неба. Люди отмечают: их город – выстоял. Местные жители остались без всего, но это все – мелочь.
Там столько людей погибло, просто закройте наконец небо. Дайте нам выжить, пожалуйста,
– призвала эвакуированная женщина.
В Херсонской области также собирают подписи
В Херсонской области люди присоединились к сбору подписей за закрытие неба над Украиной.
Сбор подписей в Херсонской области / 24 канал
Люди просят закрыть небо над Украиной: смотрите видео
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