Зокрема, на Полтавщині зібрали майже 165 тисяч підписів на підтримку закриття неба над Україною, повідомляє 24 канал. Люди впевнені, що цей крок зможе змінити історію.

Зауважте Ми закриємо небо самі, але дайте нам зброю, якщо ваша – у чохлах, – Данілов до НАТО

Переселенці підтримують закриття неба

Переселенці, які виїхали з Харкова, просять не зволікати із закриттям неба. Люди наголошують: їхнє місто – вистояло. Місцеві жителі залишилися без усього, але це все – дріб'язок.

Там стільки людей загинуло, просто закрийте небо нарешті. Дайте нам вижити, будь ласка,

– закликала евакуйована жінка.

На Херсонщині також збирають підписи

На Херсонщині люди долучилися до збору підписів за закриття неба над Україною.

Збір підписів на Херсонщині / 24 канал

Люди просять закрити небо над Україною: дивіться відео

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