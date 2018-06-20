Полторак хочет приобрести для армии американские системы противовоздушной обороны Patriot

Министр обороны Степан Полторак предложил использовать Возможные поступления в госбюджет от борьбы с контрабандой на закупку американских систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом глава Минобороны сказал во время заседания правительства в среду, 20 июня.

"Например, этих 4 миллиарда долларов хватило бы нам, чтобы купить 5 дивизионов систем ПВО Patriot и полностью закрыть границу с Россией", – сказал Полторак.

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К слову, по данным главы МВД Арсена Авакова, от борьбы с контрабандой Украина может получить 70-100 миллиардов гривен.