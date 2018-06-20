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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Полторак хочет приобрести для армии американские системы противовоздушной обороны Patriot

42 Читати новину українською
Система противовоздушной обороны Patriot
Система противовоздушной обороны Patriot

Министр обороны Степан Полторак предложил использовать Возможные поступления в госбюджет от борьбы с контрабандой на закупку американских систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом глава Минобороны сказал во время заседания правительства в среду, 20 июня.

"Например, этих 4 миллиарда долларов хватило бы нам, чтобы купить 5 дивизионов систем ПВО Patriot и полностью закрыть границу с Россией", – сказал Полторак.

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К слову, по данным главы МВД Арсена Авакова, от борьбы с контрабандой Украина может получить 70-100 миллиардов гривен.

Теги: Новости Украины Новости политики контрабанда Міністерство оборони України Степан Полторак Оружие
Источник: 24 Канал
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