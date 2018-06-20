Полторак хоче придбати для армії американські системи протиповітряної оборони Patriot

Міністр оборони Степан Полторак запропонував використати можливі надходження в держбюджет від боротьби з контрабандою на закупівлю американських систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це глава Міноборони сказав під час засідання уряду в середу, 20 червня.

"Наприклад, цих 4 мільярди доларів вистачило б нам, щоб купити 5 дивізіонів систем ППО Patriot і повністю закрити кордон з Росією", – сказав Полторак.

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До слова, за даними глави МВС Арсена Авакова, від боротьби з контрабандою Україна може отримати 70-100 мільярдів гривень.