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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Полторак обнародовал количество российских танков на Донбассе

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У России на Донбассе более 700 танков
У России на Донбассе более 700 танков / Соцсети

Сейчас на Донбассе со стороны Донецка и Луганска наблюдается танковая угроза, поэтому Украина активно модернизирует противотанковое вооружение и технику, и уже может похвастаться определенными наработками.

Такое заявление сделал министр обороны министр обороны Украины Степан Полторак, передает пресс-служба подчиненного ему ведомства.

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"У нас танковая угроза со стороны Донецка и Луганска, поскольку на этой территории Российская Федерация имеет более 700 танков. Поэтому для адекватного реагирования на угрозу мы предоставили в этом году приоритет модернизации противотанкового вооружения и военной техники", – подчеркнул чиновник.

По его словам, сейчас Украина может похвастались современными противотанковыми ракетными комплексами "Стугна" и "Корсар", которые отвечают всем действующим сегодня стандартам.

"Есть еще четыре таких стратегических направления, по которым мы работаем и которые определены в государственном оборонном заказе на этот год. Все наши стратегические направления являются связанными со стратегическими угрозами", – добавил министр.

В то же время он отметил, что оборонно-промышленный комплекс значительно повысил уровень эффективности.

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Если, например, сегодня взяли БТР-4Е, который прошел более 100 доработок при модернизации и испытании на линии соприкосновения, то, по моему мнению, сегодня он является одним из лучших в мире в своем классе. Такая же работа проводится и по противотанковым средствам, и по беспилотным летательным аппаратам, станциям радиоэлектронной борьбы, технической разведки, средствам противовоздушной обороны, которые для нас критически необходимы для обеспечения обороны и защиты нашего государства, – констатировал Полторак.

Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Новости России Оружие Российская пропаганда Украина – Россия Міністерство оборони України Степан Полторак
Источник: 24 Канал
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