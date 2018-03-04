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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Полторак рассказал, как изменилась численность ВСУ

441 Читати новину українською
Степан Полторак
Степан Полторак / Фото из открытых источников

Сегодня в Украине насчитывается 255 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины со ссылкой на слова Степана Полторака.

По его словам, численность войск выросла за три года с 150 тысяч человек до 225 тысяч. Ситуацию с ВСУ в 2014 году министр назвал катастрофической.

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"В 2014 году у нас не было во что одеть людей, отсутствовали запасные части для техники, не было нужных боеприпасов, системы подготовки, воины и летчики были неподготовленные. В общем, была катастрофическая ситуация и готовых к ведению боевых действий было 5-6 тысяч человек. Но мы смогли безотлагательно решить эти вопросы, и более того достичь определенных достижений в повышении обеспечения", – заявил министр.

Он отметил, что сейчас в зоне боевых действий на Донбассе воюют исключительно контрактники, которых в 2016-2017 годах набрали 110 тыс человек. Резерв ВСУ сейчас составляет около 150 тыс человек с боевым опытом.

Теги: Новости политики Новости Украины Вооруженные Силы Украины Степан Полторак
Источник: 24 Канал
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