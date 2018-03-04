Полторак розповів, як змінилася чисельність ЗСУ

Сьогодні в Україні налічується 255 тисяч військовослужбовців Збройних сил України.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України з посиланням на слова Степана Полторака.

За його словами, чисельність військ зросла за три роки з 150 тисяч людей до 225 тисяч. Ситуацію із ЗСУ в 2014 році міністр назвав катастрофічною.

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"У 2014 році в нас не було у що одягнути людей, були відсутні запасні частини для техніки, не було потрібних боєприпасів, системи підготовки, воїни і льотчики були непідготовлені. Загалом, була катастрофічна ситуація і готових до ведення бойових дій було 5-6 тисяч чоловік. Але ми спромоглися невідкладно вирішити ці питання, й більше того - досягнути певних здобутків у підвищенні забезпечення", – заявив міністр.

Він зазначив, що зараз в зоні бойових дій на Донбасі воюють виключно контрактники, яких у 2016-2017 роках набрали 110 тис. чоловік. Резерв ЗСУ наразі складає близько 150 тис. чоловік з бойовим досвідом.