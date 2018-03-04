Полторак назвав дві країни, які готові приєднатися до миротворців ООН на Донбасі

Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що є декілька країн, які готові взяти участь у миротворчій місії ООН на окупованому Донбасі.

Про це заявив Степан Полторак під час спілкування з журналістами.

"Нещодавно я повернувся з Гельсінкі, Республіка Фінляндія, де зустрічався зі своїм колегою та Президентом цієї країни. Їхнє керівництво підтвердило своє рішення при необхідності взяти участь у миротворчій місії на сході нашої держави. Є й також інші країни світу, які готові взяти участь у місії ООН на Донбасі", – заявив міністр оборони України.

Читайте також: Волкер розповів про ліквідацію "ЛДНР" та можливу дату виборів на Донбасі

Степан Полторак також розповів, що 5 березня в Києві з офіційним візитом перебуватиме Міністр оборони Королівства Швеції. Саме з ним Степан Полторак планує обговорити участь військовослужбовців ЗС Швеції в миротворчій місії на сході України.