Полторак оприлюднив кількість російських танків на Донбасі

Наразі на Донбасі з боку Донецька та Луганська спостерігається танкова загроза, відтак Україна активно модернізує протитанкове озброєння та техніку, і вже може похвалитися певними напрацюваннями.

Таку заяву зробив міністр оборони міністр оборони України Степан Полторак, передає прес-служба підпорядкованого йому відомства.

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"Ми маємо танкову загрозу з боку Донецька та Луганська, оскільки на цій території Російська Федерація має понад 700 танків. Тому для адекватного реагування на загрозу ми надали в цьому році пріоритет модернізації протитанкового озброєння та військової техніки", – підкреслив посадовець.

За його словами, наразі Україна може похвалилися сучасними протитанковими ракетними комплексами "Стугна" та "Корсар", які відповідають всім чинним сьогодні стандартам.

"Є ще чотири таких стратегічних напрямки, за якими ми працюємо та які визначено в державному оборонному замовленні на цей рік. Всі наші стратегічні напрямки є пов’язанами зі стратегічними загрозами", – додав міністр.

Водночас він зауважив, що оборонно-промисловий комплекс значно підвищив рівень ефективності.

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Якщо, наприклад, сьогодні взяли БТР-4Е, який пройшов понад 100 доопрацювань під час модернізації та випробування на лінії зіткнення, то, на мою думку, сьогодні він є одним із найкращих у світі в своєму класі. Така сама робота проводиться й щодо протитанкових засобів, і щодо безпілотних літальних апаратів, станцій радіоелектронної боротьби, технічної розвідки, засобів протиповітряної оборони, що є для нас критично потрібним для забезпечення оборони та захисту нашої держави,

– констатував Полторак.