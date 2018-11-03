Полторак в Турции обсудил усиление безопасности в Черноморском регионе

Министр обороны Украины Степан Полторак встретился в Турции со своим коллегой Хулуси Акаром. Они обсудили усиление безопасности в Черноморском регионе и перспективы военного сотрудничества.

Об этом Полторак написал на своей странице в Facebook.

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Сегодня в рамках официального визита Президента Украины Петра Порошенко в Турецкую Республику и проведения седьмого заседания Стратегического Совета высокого уровня имел возможность встретиться с Министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром,

– написал он.

Полторак отметил, что во время встречи они обсудили вопросы усиления безопасности в Черноморском регионе, перспективы дальнейшего развития военного сотрудничества между Украиной и Турецкой Республикой, а также военно-техническое сотрудничество между обеими странами.

Добавим, что 3 ноября Президент Украины Петр Порошенко вместе с делегацией с официальным визитом посещает Турцию. В этот день в Анкаре проходит седьмое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция – Украина.

Стороны обсудят вопрос подписания соглашения о свободной торговле, укреплении безопасности и борьбе с терроризмом. Также планируется детально проанализировать ситуацию с крымскими татарами и нарушениями их прав со стороны оккупационной российской власти.