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      Полторак в Турции обсудил усиление безопасности в Черноморском регионе

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      Полторак встретился с турецким коллегой
      Полторак встретился с турецким коллегой / Фото из соцсетей

      Министр обороны Украины Степан Полторак встретился в Турции со своим коллегой Хулуси Акаром. Они обсудили усиление безопасности в Черноморском регионе и перспективы военного сотрудничества.

      Об этом Полторак написал на своей странице в Facebook.

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      Сегодня в рамках официального визита Президента Украины Петра Порошенко в Турецкую Республику и проведения седьмого заседания Стратегического Совета высокого уровня имел возможность встретиться с Министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром,
      – написал он.

      Полторак отметил, что во время встречи они обсудили вопросы усиления безопасности в Черноморском регионе, перспективы дальнейшего развития военного сотрудничества между Украиной и Турецкой Республикой, а также военно-техническое сотрудничество между обеими странами.

      Добавим, что 3 ноября Президент Украины Петр Порошенко вместе с делегацией с официальным визитом посещает Турцию. В этот день в Анкаре проходит седьмое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция – Украина.

      Стороны обсудят вопрос подписания соглашения о свободной торговле, укреплении безопасности и борьбе с терроризмом. Также планируется детально проанализировать ситуацию с крымскими татарами и нарушениями их прав со стороны оккупационной российской власти.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Турции Міністерство оборони України Степан Полторак
      Источник: 24 Канал
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