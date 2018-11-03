Полторак у Туреччині обговорив посилення безпеки у Чорноморському регіоні

Міністр оборони України Степан Полторак зустрівся у Туреччині зі своїм колегою Хулусі Акаром. Вони обговорили посилення безпеки у Чорноморському регіоні та перспективи військового співробітництва.

Про це сам Полторак написав на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Порошенко став доктором університету в Туреччині: фото

Сьогодні у рамках офіційного візиту Президента України Петра Порошенка до Турецької Республіки та проведення сьомого засідання Стратегічної Ради високого рівня мав нагоду зустрітися з Міністром національної оборони Туреччини Хулусі Акаром,

– написав він.

Полторак зазначив, що під час зустрічі вони обговорили питання щодо посилення безпеки у Чорноморському регіоні, перспективи подальшого розвитку військового співробітництва між Україною та Турецькою Республікою, а також військово-технічне співробітництво між обома країнами.

Додамо, що 3 листопада Президент України Петро Порошенко разом із делегацією з офіційним візитом відвідує Туреччину. Цього дня в Анкарі відбувається сьоме засіданні Ради стратегічного співробітництва високого рівня Туреччина – Україна.

Сторони обговорять питання підписання угоди про вільну торгівлю, зміцнення безпеки і боротьби з тероризмом. Також планується детально проаналізувати ситуацію з кримськими татарами та порушеннями їх прав з боку окупаційної російської влади.