Ердоган запросив Порошенка відвідати Туреччину

Президент України Петро Порошенко відвідає з офіційним візитом Туреччину на запрошення президента країни Реждепа Таїпа Ердогана.

Про це повідомляє Anadolu.

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3 листопада в Анкарі відбудеться сьоме засіданні Ради стратегічного співробітництва високого рівня Туреччина – Україна, у якому візьме участь Порошенко.

Дипломатичні джерела в Анкарі повідомляють, що також участь в зустрічі візьмуть представники Меджлісу кримськотатарського народу.

Сторони обговорять питання підписання угоди про вільну торгівлю, зміцнення безпеки і боротьби з тероризмом. Також планується детально проаналізувати ситуацію з кримськими татарами та порушеннями їх прав з боку окупаційної російської влади.

Раніше президент України Петро Порошенко у рамках участі в роботі Генеральної асамблеї ООН зустрівся з Ердоганом. Він закликав турецького колегу сприяти звільненню українців – політичних бранців Кремля.