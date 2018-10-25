Джемілєв зустрінеться з Ердоганом: як це може вплинути на звільнення українських бранців?

Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв розраховує на зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом найближчим часом, аби вплинути на звільнення українських заручників, які незаконно утримуються у російських тюрмах.

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Найближчим часом у нас буде зустріч з Ердоганом, і ми будемо говорити про питання українських заручників,

– сказав Джемілєв.

Він зазначив, що востаннє зустрічався з Ердоганом у липні цього року в Анкарі і просив про подальші його дії щодо звільнення українців. За словами Джемілєва, Ердоган пообіцяв зробити все, що в його силах.

Він сказав, що робитиме все можливе, але наголосив, що бути оптимістами немає підстав. Ердоган попросив назвати кілька імен. Я назвав Сенцова, Кольченка, Мустафаєва і ще кількох. Але підкреслив, що всі політв'язні мають для нас дуже велике значення,

– продовжив Джемілєв.

У подальшому Туреччина через Міністерство закордонних справ за запитом Ердогана запросила повний список бранців Кремля. Українці його надали.

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За словами Джемілєва, що змогла зробити Туреччина, і на якому етапі процес зараз, поки що невідомо.

Про це йшлося на прес-конференції в агенції "Укрінформ".

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко у рамках участі в роботі Генеральної асамблеї ООН зустрівся з Ердоганом. Він закликав турецького колегу сприяти звільненню українців – політичних бранців Кремля.



У жовтні минулого року завдяки переговорам російського та турецького лідерів звільнили заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза.