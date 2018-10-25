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      Джемілєв зустрінеться з Ердоганом: як це може вплинути на звільнення українських бранців?

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      Джемілєв знову зустрінеться з Ердоганом задля звільнення бранців
      Джемілєв знову зустрінеться з Ердоганом задля звільнення бранців / 24 канал

      Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв розраховує на зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом найближчим часом, аби вплинути на звільнення українських заручників, які незаконно утримуються у російських тюрмах.

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      Найближчим часом у нас буде зустріч з Ердоганом, і ми будемо говорити про питання українських заручників,
        сказав Джемілєв.

      Він зазначив, що востаннє зустрічався з Ердоганом у липні цього року в Анкарі і просив про подальші його дії щодо звільнення українців. За словами Джемілєва, Ердоган пообіцяв зробити все, що в його силах.

      Він сказав, що робитиме все можливе, але наголосив, що бути оптимістами немає підстав. Ердоган попросив назвати кілька імен. Я назвав Сенцова, Кольченка, Мустафаєва і ще кількох. Але підкреслив, що всі політв'язні мають для нас дуже велике значення,
       продовжив Джемілєв.

      У подальшому Туреччина через Міністерство закордонних справ за запитом Ердогана запросила повний список бранців Кремля. Українці його надали.

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      За словами Джемілєва, що змогла зробити Туреччина, і на якому етапі процес зараз, поки що невідомо.

      Про це йшлося на прес-конференції в агенції "Укрінформ".

      Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко у рамках участі в роботі Генеральної асамблеї ООН зустрівся з Ердоганом. Він закликав турецького колегу сприяти звільненню українців – політичних бранців Кремля.

      У жовтні минулого року завдяки переговорам російського та турецького лідерів звільнили заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза.  

      Теги: Новини України Українці в полоні РФ Олег Сенцов заручники Новини Туреччини Реджеп Ердоган
      Джерело: 24 канал
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