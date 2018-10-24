Чийгоз емоційно висловився, чому українських заручників досі не звільнили

Відсутність чіткої позиції міжнародних лідерів гальмує процес звільнення українських заручників, які перебувають у російський тюрмах, наголосив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

Читайте також: Я ніколи не здаюсь, – Сенцов відповів на лист іншого бранця Кремля Кольченка

Про це йшлося на прес-конференції в агенції "Укрінформ".

Відсутність чіткої позиції міжнародних лідерів не дає просунутись у процесі звільнення українських заручників. Активність з української сторони не знизилась. А що заважає бути наполегливим у цьому питанні Трампу, Меркель чи Макрону?!

– обурюється Чийгоз.

На його думку, ключі від звільнення політв'язнів – не в Україні, і навіть не в Росії. Вплинути на процес можуть лише ті країни Заходу, які мають більші важелі впливу.

Читайте також: "Влаштуємо важке життя": політв'язню Шумкову пригрозили в російському СІЗО

Він також додав, що спостерігається нездорова тенденція щодо залучення Президента Росії Владіміра Путіна до активної участі на міжнародних майданчиках.

Вже рік процес звільнення заручників не рухається. Чому? Бо змінились механізми взаємовідносин світової спільноти з Путіним. Зараз до Путіна почали їздити міжнародні лідери і робити його активним учасником міжнародних відносин,

– обурюється заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу

Голодний протест українців – дивіться відео: