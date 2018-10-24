Чийгоз эмоционально высказался, почему украинских заложников до сих пор не освободили

Отсутствие четкой позиции международных лидеров тормозит процесс освобождения украинских заложников, которые находятся в российских тюрьмах, отметил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

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Об этом шла речь на пресс-конференции в агентстве "Укринформ".

Отсутствие четкой позиции международных лидеров не дает продвинуться в процессе освобождения украинских заложников. Активность с украинской стороны не снизилась. А что мешает быть настойчивым в этом вопросе Трампу, Меркель или Макрону?

– возмущается Чийгоз.

По его мнению, ключи от освобождения политзаключенных находятся не в Украине, и даже не в России. Повлиять на процесс могут только те страны Запада, которые имеют большие рычаги влияния.

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Он также добавил, что наблюдается нездоровая тенденция относительно привлечения Президента России Владимира Путина к активному участию на международных площадках.

Уже год процесс освобождения заложников не движется. Почему? Потому что изменились механизмы взаимоотношений мирового сообщества с Путиным. Сейчас к Путину начали ездить международные лидеры и делать его активным участником международных отношений,

– возмущается заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа

Голодный протест украинцев – смотрите видео: