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      Чийгоз эмоционально высказался, почему украинских заложников до сих пор не освободили

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      Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз
      Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз / 24 канал

      Отсутствие четкой позиции международных лидеров тормозит процесс освобождения украинских заложников, которые находятся в российских тюрьмах, отметил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

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      Об этом шла речь на пресс-конференции в агентстве "Укринформ".

      Отсутствие четкой позиции международных лидеров не дает продвинуться в процессе освобождения украинских заложников. Активность с украинской стороны не снизилась. А что мешает быть настойчивым в этом вопросе Трампу, Меркель или Макрону?
      – возмущается Чийгоз.

      По его мнению, ключи от освобождения политзаключенных находятся не в Украине, и даже не в России. Повлиять на процесс могут только те страны Запада, которые имеют большие рычаги влияния.

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      Он также добавил, что наблюдается нездоровая тенденция относительно привлечения Президента России Владимира Путина к активному участию на международных площадках.

      Уже год процесс освобождения заложников не движется. Почему? Потому что изменились механизмы взаимоотношений мирового сообщества с Путиным. Сейчас к Путину начали ездить международные лидеры и делать его активным участником международных отношений,
      – возмущается заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа

      Голодный протест украинцев – смотрите видео:

      Теги: Новости Украины Украина – Россия заложники Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 канал
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