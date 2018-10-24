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      Репресії в Криму посилюються, – адвокат

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      Репресії на окупованім півострові посилюються
      Репресії на окупованім півострові посилюються / 24 канал

      Рівень репресій в анексованому Росією Криму не знижується, а навпаки – збільшується.

      Про це на прес-конференції в агенції "Укрінформ" повідомив відомий адвокат, захисник заступника Голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза Микола Полозов.

      За цей рік немає жодних зрушень у процесі звільнення українських заручників. Репресії в Криму продовжуються. Ба більше! Рівень репресій у Криму не знижується, а навпаки збільшується!
       наголосив адвокат.

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      За його словами, досі під основним репресивним тиском перебувають кримські татари. Також ситуація не покращується з засудженими українцями, які знаходяться в Росії.

      "Ми спостерігали за перебігом героїчних голодувань Сенцова і Балуха. Ситуація по них теж не покращується. Це говорить про те, що по жодному українському заручнику не прийнято політичного рішення", – додав Полозов.

      Адвокат також наголосив, що без зовнішнього тиску на Кремль добитись звільнення українських політв'язнів неможливо. На його думку, це питання лежить виключно у політичній площині.

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      Теги: Новини України Українці в полоні РФ Україна – Росія Новини Криму заручники
      Джерело: 24 канал
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