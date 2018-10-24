Репресії в Криму посилюються, – адвокат
Рівень репресій в анексованому Росією Криму не знижується, а навпаки – збільшується.
Про це на прес-конференції в агенції "Укрінформ" повідомив відомий адвокат, захисник заступника Голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза Микола Полозов.
За цей рік немає жодних зрушень у процесі звільнення українських заручників. Репресії в Криму продовжуються. Ба більше! Рівень репресій у Криму не знижується, а навпаки збільшується!
– наголосив адвокат.
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За його словами, досі під основним репресивним тиском перебувають кримські татари. Також ситуація не покращується з засудженими українцями, які знаходяться в Росії.
"Ми спостерігали за перебігом героїчних голодувань Сенцова і Балуха. Ситуація по них теж не покращується. Це говорить про те, що по жодному українському заручнику не прийнято політичного рішення", – додав Полозов.
Адвокат також наголосив, що без зовнішнього тиску на Кремль добитись звільнення українських політв'язнів неможливо. На його думку, це питання лежить виключно у політичній площині.
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