Репрессии в Крыму усиливаются, – адвокат

Уровень репрессий в аннексированном Россией Крыму не снижается, а наоборот – увеличивается.

Об этом на пресс-конференции в агентстве "Укринформ" сообщил известный адвокат, защитник заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза Николай Полозов.

За этот год нет никаких сдвигов в процессе освобождения украинских заложников. Репрессии в Крыму продолжаются. Более того! Уровень репрессий в Крыму не снижается, а наоборот увеличивается!

– подчеркнул адвокат.

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По его словам, до сих пор под основным репрессивным давлением находятся крымские татары. Также ситуация не улучшается с осужденными украинцами, которые находятся в России.

"Мы наблюдали за ходом героических голодовок Сенцова и Балуха. Ситуация по ним тоже не улучшается. Это говорит о том, что ни по одному украинскому заложнику не принято политического решения", – добавил Полозов.

Адвокат также подчеркнул, что без внешнего давления на Кремль добиться освобождения украинских политзаключенных невозможно. По его мнению, этот вопрос лежит исключительно в политической плоскости.

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