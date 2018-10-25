Джемилев встретится с Эрдоганом: как это может повлиять на освобождении украинских пленников?

Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев рассчитывает на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в ближайшее время, чтобы повлиять на освобождение украинских заложников, которые незаконно удерживаются в российских тюрьмах.

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В ближайшее время у нас будет встреча с Ердогано, и мы будем говорить о вопросах украинских заложников,

– сказал Джемилев.

Он отметил, что в последний раз встречался с Эрдоганом в июле этого года в Анкаре и просил о дальнейших его действиях по освобождению украинцев. По словам Джемилева, Эрдоган пообещал сделать все, что в его силах.

Он сказал, что будет делать все возможное, но подчеркнул, что быть оптимистами нет оснований. Эрдоган попросил назвать несколько имен. Я назвал Сенцова, Кольченко, Мустафаева и еще нескольких. Но подчеркнул, что все политзаключенные имеют для нас очень большое значение,

– продолжил Джемилев.

В дальнейшем Турция через Министерство иностранных дел по запросу Эрдогана пригласила полный список пленников Кремля. Украинцы его предоставили.

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По словам Джемилева, что смогла сделать Турция, и на каком этапе процесс сейчас, пока неизвестно.

Об этом шла речь на пресс-конференции в агентстве "Укринформ".

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко в рамках участия в работе Генеральной ассамблеи ООН встретился с Эрдоганом. Он призвал турецкого коллегу способствовать освобождению украинцев – политических заключенных Кремля.

В октябре прошлого года благодаря переговорам российского и турецкого лидеров уволили заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.