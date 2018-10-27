Эрдоган пригласил Порошенко посетить Турцию

Президент Украины Петр Порошенко посетит с официальным визитом Турцию по приглашению президента страны Реждепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает Anadolu.

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3 ноября в Анкаре состоится седьмое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция – Украина, в котором примет участие Порошенко.

Дипломатические источники в Анкаре сообщают, что участие во встрече примут представители Меджлиса крымскотатарского народа.

Стороны обсудят вопрос подписания соглашения о свободной торговле, укреплении безопасности и борьбе с терроризмом. Также планируется детально проанализировать ситуацию с крымскими татарами и нарушениями их прав со стороны оккупационной российской власти.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в рамках участия в работе Генеральной ассамблеи ООН встретился с Эрдоганом. Он призвал турецкого коллегу способствовать освобождению украинцев – политических заключенных Кремля.