Полторак заявил о предательстве одесского полковника и лишил его всех званий

Министр обороны Степан Полторак лишил всех воинских званий начальника 46-го Объединенного центра обеспечения Вооруженных сил в Одессе Евгения Короля за выявленные злоупотребления.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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"Я расцениваю это как предательство армии и военнослужащих. Я принял решение лишить Короля звания полковника и всех званий офицерского состава. Я передал все документы военному прокурору лично с просьбой начать уголовное производство по факту неудовлетворительного отношения к своим служебным обязанностям и по факту нанесенного ущерба", – сказал Полторак.

Министр также уволил с военной службы старшего офицера отдела обеспечения топливом и смазочными материалами Центрального управления обеспечения тыла Вооруженных сил подполковника Вадима Изварина "по служебному несоответствию".

Он будет лишен права на получение выходного пособия и права находиться на квартирном учете. Он за день до отправки мной комиссии был на базе, осуществлял проверку и не увидел недостачу в 206 тонн топлива. То есть он был либо в сговоре с руководством базы, либо халатно исполнял свои служебные обязанности,

– подчеркнул Полторак.

Полторак также понизил в звании начальника отдела хранения топлива и горюче-смазочных материалов этого центра майора Александра Далио, он будет переведен на работу в другую войскчасть, на работу, не связанную с материальными средствами.

Напомним, специальная комиссия Минобороны обнаружила на складах 46 объединенного центра обеспечения в Одессе большую недостачу топлива: 200 тонн дизтоплива и трех тонн бензина.