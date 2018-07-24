Полторак заявив про зраду одеського полковника і позбавив його всіх звань

Міністр оборони Степан Полторак позбавив усіх військових звань начальника 46-го Об'єднаного центру забезпечення Збройних сил в Одесі Євгена Короля через виявлені зловживання.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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"Я розцінюю це як зраду армії і військовослужбовців. Я прийняв рішення позбавити Короля звання полковника і всіх звань офіцерського складу. Я передав всі документи військового прокурора особисто з проханням розпочати кримінальне провадження у фактом незадовільного ставлення до своїх службових обов'язків і за фактом збитків, завданих складу", – сказав Полторак.

Міністр також звільнив з військової служби старшого офіцера відділу забезпечення паливом і мастильними матеріалами Центрального управління забезпечення тилу Збройних сил підполковника Вадима Ізварина "за службовою невідповідністю".

Він буде позбавлений права на отримання вихідної допомоги і права перебувати на квартирному обліку. Він за день до відправки мною комісії був на базі, здійснював перевірку і не побачив недостачу 206 тонн палива. Тобто він був або в змові з керівництвом бази, або недбало виконував свої службові обов'язки,

– підкреслив Полторак.

Полторак також понизив у званні начальника відділу збереження палива і паливно-мастильних матеріалів цього центру майора Олександра Даліо, він буде переведений на роботу в іншу військчастину, на роботу, не пов'язану з матеріальними засобами.

Нагадаємо, спеціальна комісія Міноборони виявила складах 46 об'єднаного центру забезпечення в Одесі велику недостачу палива: 200 тонн дизпалива та трьох тонн бензину.