Електоральні симпатії прихильників та противників щеплення абсолютно чітко описують картину: які політики чинять шкоду населенню України. Спойлер – проросійські.

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В Україні росте кількість охочих вакцинуватися. Якщо влітку 2021 року таких було менше половини населення, то зараз тих, хто планує отримати щеплення, і тих, хто вже вакцинувався, приблизно 60%.

Хто найбільші противники вакцинації

Серед найбільших противників вакцинації прихильники Юлії Тимошенко, Анатолія Шарія, Євгена Мураєва та ОПЗЖ. Тобто здебільшого електорат орієнтованих на Кремль політиків. Воно й не дивно, адже Росія є основним розповсюдником фейків про коронавірус в Україні, а ці громадяни - її основними споживачами.

Ця ж сама компанія та активно виступає проти ковід-сертифікатів. До того ж прихильники Шарія взагалі майже стовідсотково. Адже ці політичні сили активно просувають наратив про ніби порушення прав громадян в такий спосіб.

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Чого бояться проросійські політики

Також респондентів опитування запитали, чи вірять вони в те, що Україна здатна розробити власну вакцину від коронавірусу? Для тих, хто не в курсі - так, Україна розробляє свій препарат і є всі шанси, що ВООЗ зареєструє його ще й раніше за російський "Супутник".

Чи здатні наші вчені розробити власну вакцину? Звісно, так – відповість кожен, хто вірить в Україну. Але хто це заперечує? Знову наша трійка фанатів Шарія, Мураєва та ОПЗЖ.

Проблема в тому, що представники цих політичних сил постійно маніпулюють темами ніби незаконних обмежень. Натомість теми про саме вакцинацію публічно уникають, аби не втратити власний електорат. Втрата громадянина ніщо у порівнянні зі втратою виборця.

Чому не хочуть вакцинуватися росіяни

І така ж логіка в самого Кремля. Соцопитування у країні-агресорці показали, що росіяни не хочуть вакцинуватися саме через недовіру до влади. Кремль готується перезапустити кампанію імунізації населення, але намагається не пов'язувати її з Володимиром Путіним, щоб не обвалити його рейтинг.

Кремль намагається перекласти відповідальність за вакцинацію на керівників регіонів. В Україні проросійські політики відкрито ж не виступають з антивакцинаторськими закликами. Для цієї роботи у них є спеціальні люди.

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Є докази фінансування Кремля

Служба безпеки України напередодні провела обшуки у відомого львівського антивакцинатора Остапа Стахіва та оголосила йому про підозру в намаганні повалити конституційний лад.

Як стверджують в СБУ, служба має докази того, що його фінансували російські куратори. Стахів міг діяти ще з одним громадянином Росії на території України, якому також повідомили про підозру.

Остап Стахів – це один із лідерів антивакцинаторського руху в Україні й один з організаторів останнього пікету антивакцинаторів у Києві.