Такое мнение 24 Каналу высказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, отметив, что F-16 сбивали бы все российские самолеты. Между тем США нужно ускорить поставки Украине военной помощи, ведь это может негативно повлиять на них самих.

Смотрите также Готовятся встречать F-16: какое оружие модернизирует Россия

Важность самолетов F-16

По словам Маломужа, если бы Украина получила 120 самолетов F-16, о таком количестве говорил Владимир Зеленский, удалось бы заменить большинство старых самолетов. Такой авиафлот будет очень эффективным, ведь F-16 сбивали бы все российские самолеты.

У врага не было бы возможности элементарно наносить удары ни по полю боя, ни по прифронтовым городам, ни по энергетическим объектам,

– отметил экс-руководитель Службы внешней разведки.

Он отметил, что врага, у которого есть больше техники, вооружения и живой силы, можно победить только благодаря мощным технологическим видам вооружения, а именно самолеты, ракетные системы, радиолокационные системы, которые создают щит от любых видов вооружения.

Позиция США

Американцы, по мнению Маломужа, боятся угроз России относительно прямого участия США в войне, когда они передают Украине вооружение. Руководство США заявило, что они "не хотят, чтобы война переросла в глобальную". Однако стоит отметить, что США постепенно дает разрешение на новые виды вооружения, хоть и небольшое количество.

Получили мы, условно, самолетов 12, но почему не 120? Это то, что дало бы возможность изменить историю войны на победу на поле боя. Ведь параллельно есть ATACMS, танки БТР, БМП, которые обесценили наступательные операции врага и позволили нам проводить мощные стратегические контрудары,

– подчеркнул экс-руководитель Службы внешней разведки.

Также Маломуж рассказал, что отсутствие конфронтации США негативно влияет на них самих. Ответственность за войну есть на союзниках Украины. Если не будет эффективных действий от США, враг будет понимать, что можно продолжать агрессивную войну в отношении Украины и, в будущем, других стран НАТО.

Сумеют они сориентироваться, защитят и себя, нет – будет затяжная война,

– отметил экс-руководитель Службы внешней разведки.

Именно поэтому Украине нужно вооружение и разрешение бить по территории России, ведь страна, которая защищается от агрессора, по уставу ООН, может бить по всем милитарным объектам на территории страны-агрессора.

Самолеты F-16 для Украины: последние новости