Россия незаконно является членом Совбеза ООН

Об этом рассказал постоянный представитель Украины при Организации Совета Безопасности ООН Сергей Кислица. В то же время он подчеркнул, что Совбез еще не готов лишить Россию членства.

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Постоянные члены Совета Безопасности не достигли еще той степени готовности, чтобы говорить об устранении России как постоянного члена. Вы же видите, чтобы добиться прекращения прав России в Совете по правам человека, странам Европы и Северной Америки понадобилось 43 дня с момента начала войны в Украине, что уже говорить о Совбезе,

– отметил Кислица.

Сокращение присутствия России в международных организациях

Кислица сообщил, что уже на прошлой неделе удалось добиться того, чтобы Россия пролетела на всех возможных выборах на базе ООН, где она выставила свою кандидатуру.

Во время голосования на базе заседания Экономического и социального совета (ЭКОСОС) РФ потеряла членство в Постоянном форуме коренных народов (занимала место с момента создания – 22 года), вместо нее была избрана Украина,

– добавил Кислица.

Также Россия не прошла в Комитет по неправительственным организациям. Исполнительное бюро ЮНИСЕФ и Исполнительное бюро ООН – Женщины – та же история.

По словам Кислицы, несмотря на то, что названия этих органов не так выразительны, как Совет Безопасности, но для постоянного члена пролететь на выборах – это катастрофа.

Обратите внимание! Решение об изгнании России из Совета по правам человека ООН поддержали 93 страны из 193 членов Генеральной ассамблеи. 24 проголосовали против, 58 – воздержались.

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