Росія незаконно є членом Радбезу ООН

Про це розповів постійний представник України при Організації Ради Безпеки ООН Сергій Кислиця.Водночас він наголосив, що Радбез ще не готовий позбавити Росію членства.

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Постійні члени Ради Безпеки не сягнули ще того ступеня готовності, щоб говорити про усунення Росії як постійного члена. Ви ж бачите, щоб домогтися припинення прав Росії в Раді з прав людини, країнам Європи та Північної Америки знадобилося 43 дні з моменту початку війни в Україні, що вже говорити про Радбез,

– зазначив Кислиця.

Скорочення присутності Росії у міжнародних організаціях

Кислиця повідомив, що вже минулого тижня вдалось досягти того, щоб Росія пролетіла на всіх можливих виборах на базі ООН, де вона виставила свою кандидатуру.

Під час голосування на базі засідання Економічної та соціальної ради (ЕКОСОР) РФ втратила членство в Постійному форумі корінних народів (займала місце з моменту створення – 22 роки), замість неї було обрано Україну,

– додав Кислиця.

Також Росія не пройшла до Комітету з неурядових організацій. Виконавче бюро ЮНІСЕФ та Виконавче бюро ООН – Жінки – та сама історія.

За словами Кислиці, попри те, що назви цих органів не такі промовисті, як Рада Безпеки, але для постійного члена пролетіти на виборах – це катастрофа.

Зверніть увагу! Рішення про вигнання Росії з Ради з прав людини ООН підтримали 93 країни зі 193 членів Генеральної асамблеї. 24 проголосували проти, 58 – утрималися.

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