Ця картинка потрібна окупантам для пропаганди. Про це в ефірі національного телебачення повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, повідомляє 24 канал.

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Українські військові вже майже 2 місяці перебувають у блокаді, але не здаються. Навпаки – вони дають росіянам відсіч. Тому Кремль дуже хоче показати, як відважні бійці здалися.

Росія думає, що цього ніхто не розуміє, але для світу це зрозуміло. Вони не просто хочуть вбити людей, вони хочуть показово поставити їх на коліна, зняти якісь пропагандистські ролики і потім прокрутити їх для своїх внутрішніх потреб,

– пояснив Подоляк.

Він переконаний, що навіть це не допоможе росіянам виграти війну.

Яка ситуація у Маріуполі

Російські окупанти тримають місто в блокаді вже майже 2 місяці. Попри це бійці полку "Азов" та морські піхотинці не здаються. Вони героїчно тримають свої позиції.

Військові та цивільні перебувають на території заводу "Азовсталь". Серед них є маленькі діти та літні люди, які вже багато часу не бачили сонячного світла. Місцеві мешканці не можуть вийти з бомбосховища, адже це – небезпечно. Росіяни постійно обстрілюють "Азовсталь" та скидають бомби.

Евакуювати людей – складно. Окупанти обстрілюють місця збору та маршрути. Нещодавно частину людей вони взагалі надурили й замість обіцяної евакуації в Україну, повезли в Росію.

На 23 квітня запланована евакуація з Маріуполя до Запоріжжя. Місцевих мешканців закликали приходити на 11 годину до бульвару Шевченка на кільці біля ТРЦ "Порт-Сіті".

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