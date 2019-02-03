Получили огромные счета за тепло: на Херсонщине люди вышли на протесты

Жители Каховки на Херсонщине вышли на протесты из-за увеличенных тарифов в платежках. В местном тепловом предприятии объяснили – отопление так стремительно подорожало, потому что большинство горожан перешло на автономное тепло.

Этой зимой за отопление жители города были вынуждены платить в несколько раз больше, чем в прошлом году.

Читайте также: В Украине втрое уменьшат норму потребления газа

Татьяна Успенская живет в обычной трехкомнатной квартире, а платить за тепло вынуждена как в двухэтажном частном доме. Виной всему новые тарифы.

Я получила в платежке – 4924 гривны за декабрь, это сумма за 59 квадратов, то есть получается по 82 гривны 76 копеек за квадратный метр. Я считаю, что это очень завышенная цена, я не в состоянии оплатить это все,

– рассказала она.

Бешеные счета за тепло, которые в несколько раз превышают суммы в старых квитанциях, с нового года в Каховке получили 1600 абонентов.



Жители Каховки пришли на протесты из-за завышенных тарифов

Субсидии новые тариф не покрывают и близко. В заложниках ситуации оказались в основном пенсионеры, поэтому люди вышли на пикет к мэрии. Однако мэр стал на сторону коммунального предприятия, ведь он лично лоббировал переход Каховки на автономное отопление.

Помощи людям нет никакой. Наш мэр говорит, что люди должны обращаться к своим родственникам, если они пожилые или немощные, или установить себе индивидуальное отопление,

– ответила жительница Каховки Анастасия Пантелеева

Зато ни одной программы, которая бы компенсировала затраты на автономку социально незащищенным горожанам нет. Сам мэр говорит – во всем виноваты политические конкуренты.



Мэр города стал на сторону коммунального предприятия

А вот жители рассказывают о другом политическом подтексте, мол, мэр лоббирует интересы однопартийца, который и является главным тепловиком Каховки.

Читайте также: Кругленькие суммы за голубое топливо: почему украинцы переплачивают за газ и что с этим делать

Под давлением горожан городские депутаты создали временную комиссию, которая проверит деятельность теплового предприятия, где тарифы не самые дорогие в Украине. С выводом временной депутатской комиссии горожане будут обращаться в правоохранительные органы. Если же и это не поможет, подадут в суд, чтобы отменил заоблачные тарифы.