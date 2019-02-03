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      Отримали шалені рахунки за тепло: на Херсонщині люди вийшли на протести

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      Жителі Каховки на Херсонщині вийшли на протести через збільшені тарифи у платіжках. У місцевому тепловому підприємстві пояснили – опалення так стрімко здорожчало, бо більшість городян перейшла на автономне тепло.

      Цієї зими за опалення жителі міста були змушені платити у декілька разів більше, ніж минулого року.

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      Тетяна Успенська мешкає у звичайній трикімнатній квартирі, а платити за тепло змушена як у двоповерховому приватному будинку. Виною всьому нові тарифи.

      Я отримала у платіжці – 4924 гривні за грудень, це сума за 59 квадратів, тобто виходить по 82 гривні 76 копійок за квадратний метр. Я вважаю, що це дуже завищена ціна, я не в змозі оплатити це все,
      – розповіла вона.

      Шалені рахунки за тепло, які у декілька разів перевищують суми у старих квитанціях, з нового року у Каховці отримали 1600 абонентів.

      Жителі Каховки прийшли на протести через завищені тарифи
      Жителі Каховки прийшли на протести через завищені тарифи

      Субсидії нові тариф не покривають і близько. У заручниках ситуації опинилися здебільшого пенсіонери, тому люди вийшли на пікет до мерії. Проте мер став на сторону комунального підприємства, адже він особисто лобіював перехід Каховки на автономне опалення.

      Допомоги людям немає ніякої. Наш мер каже, що люди мають звертатися до своїх родичів, якщо вони літні або немічні, або встановити собі індивідуальне опалення,
      – відповіла жителька Каховки Анастасія Пантєлєєва

      Натомість жодної програми, яка б компенсувала витрати на автономку соціально незахищеним городянам нема. Сам мер каже – у всьому винні політичні конкуренти.

      Мер міста став на сторону комунального підприємства
      Мер міста став на сторону комунального підприємства

      А от мешканці розповідають про інший політичний підтекст, мовляв, мер лобіює інтереси однопартійця, який і є головним тепловиком Каховки.

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      Під тиском городян міські депутати таки створили тимчасову комісію, яка перевірить діяльність теплового підприємства, де тарифи чи не найдорожчі в Україні. З висновком тимчасової депутатської комісії городяни звертатимуться до правоохоронних органів. Якщо ж і це не допоможе, позиватимуться до суду, щоб відмінив захмарні тарифи.

      Теги: Новини України Гроші Тарифи на газ Новини Херсона Протести Пікет Комунальні послуги Газ
      Джерело: 24 Канал
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