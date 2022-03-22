Если вы приютили внутри перемещенных лиц, то имеете право просить от государства о материальной помощи. Речь идет об около 450 гривен за каждого, кто проживает в вашем доме.

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Как получить помощь за убежище переселенцев

Сообщите местным властям. Если вы уже приютили переселенцев или планируете это сделать, сообщите местным властям. Для этого нужно написать заявление. Как это сделать вам расскажут на месте.

Получайте компенсацию. Механизм наработан так, что каждый, кто приютил у себя переселенца, будет получать от государства по 450 гривен за человека. Эти средства будут выделяться из бюджета через органы местного самоуправления.

Важно понимать, что деньги от государства предоставляются для того, чтобы компенсировать вам расходы на коммунальные услуги.

Накануне премьер-министр Денис Шмигаль рассказал о масштабной программе поддержки переселенцев. Она получила название "Деньги, работа, жилье". Инициатива предусматривает помощь как тем, кто вынужденно покинул свои дома, так и тем, кто берет внутри перемещенных лиц на работу или предоставляет им жилье.

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