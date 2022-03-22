Якщо ви прихистили внутрішньо переміщених осіб, то маєте право просити від держави про матеріальну допомогу. Мовиться про близько 450 гривень за кожного, хто мешкає у вашій оселі.

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Як отримати допомогу за прихисток переселенців

Повідомте місцеву владу. Якщо ви вже прихистили переселенців або плануєте це зробити, то повідомте місцевій владі. Для цього необхідно написати заяву. Як це зробити вам розкажуть уже на місці.

Отримуйте компенсацію. Механізм напрацьований так, що кожен, хто прихистив у себе переселенця, отримуватиме від держави по 450 гривень за особу. Ці кошти виділятимуться з бюджету через органи місцевого самоврядування.

Важливо розуміти, що кошти від держави надаються для того, щоб компенсувати вам витрати на комунальні послуги.

Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про масштабну програму підтримки переселенців. Вона отримала назву "Гроші, робота, житло". Ініціатива передбачає допомогу як тим, хто вимушено покинув свої домівки, так і тим, хто бере внутрішньо переміщених осіб на роботу або надає їм житло.

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