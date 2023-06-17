Это 24 Каналу прокомментировал российский оппозиционер, юрист, блоггер Марк Фейгин. По его мнению, дискуссии относительно вступления Украины в Североатлантический альянс еще продолжаются.

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Найдут компромисс

"Какого-то компромисса все-таки достигнут. И гораздо лучше, чем звучит со слов Столтенберга. Какая-то определенность, пусть периферийная, но возникнет", – убежден российский оппозиционер.

Возможно, решение о вступлении Украины будет связано с результатами контрнаступления. До саммита НАТО, который состоится 11-12 июля, может что-то измениться и это повлияет на результат.

На самом деле множество вариантов решения о принятии Украины в Альянс. Например, можно начать разговор о присоединение к НАТО неоккупированной части Украины или же указать конкретные сроки.

"Я надеюсь, что все же какую-нибудь компромиссную формулу найдут. Такую, чтобы убедить украинцев, что все не зря и на горизонте твердое решение о принятии в Альянс ", – сказал Фейгин.

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Министра обороны Великобритании Роберта Бена Уоллеса выдвинули кандидатом на пост главы НАТО вместо уходящего в отставку Столтенберга в октябре 2023 года.

Бен Уоллес даже более радикально настроен, чем Столтенберг. Поэтому необходимо подготовить платформу для будущего руководителя Североатлантического союза. Британец – это более решительный шаг в сторону Украины,

– подчеркнул российский оппозиционер.

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