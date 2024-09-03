Мобилизация в Украине: в ТЦК рассказали, кому из призывников могут предоставить отсрочку

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, поэтому призыв в армию осуществляется путем вручения повестки. В то же время есть те, кто может получить отсрочку.

Для получения отсрочки необходимо собрать соответствующие документы, посетить ТЦК и подать их на рассмотрение комиссии. В то же время если военнообязанный имеет право на отсрочку, но она не была оформлена должным образом, его могут мобилизовать.

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Что нужно сделать для получения отсрочки

Начальник юридической службы Тернопольского ОТЦК и СП Роман Грунд рассказал, что военнообязанные, которые имеют право на отсрочку, но не оформили ее должным образом, могут быть мобилизованы на общих основаниях.

Отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется призывникам по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, для получения образования и продолжения профессиональной деятельности. Но наличие права и документов, подтверждающих право на отсрочку еще не подтверждает, что лицу она предоставлена,

– отметил Грунд.

Что нужно сделать, чтобы оформить отсрочку: