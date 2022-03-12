Как получить разрешение военнообязанному мужчине на перевозку гуманитарной помощи из-за границы

Абсолютно каждый сейчас может и должен помогать армии. Можно, например, заняться перевозкой гуманитарной помощи. Расскажем, как это сделать военнообязанным мужчинам.

К вашему вниманию пошаговая инструкция, которая позволит военнообязанным мужчинам пересекать границу, чтобы перевозить гуманитарную помощь.

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Как получить разрешение военнообязанному мужчине

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий подчеркивает, что Львовская область с начала войны превратилась в настоящий хаб. Область принимает помощь от дружественных стран, а также направляет ее на нужды армии и вынужденных переселенцев.

По состоянию на сегодня только через Львовскую таможню перевезли более 30 тысяч тонн помощи. Больше всего – из Польши, Германии и Франции, а также из Англии, Испании и Италии,

– говорит он.

У военнообязанных мужчин, которые стремятся доставить гуманитарную помощь в Украину, есть два способа получить разрешение. Сразу же заметим, что это делается быстро и абсолютно законно.

Для этого нужно зарегистрироваться в системе "Путь". Внесите данные о водителе, а также транспортном средстве. В течение нескольких минут информация уже будет доступной на каждом пункте пропуска, который предусматривает перевозку гуманитарной помощи.

Также можно обратиться к главе ГНС за разрешением. Для этого необходимо написать письмо с подписью Максима Козицкого как председателя ОВА на электронную почту руководителя Государственной пограничной службы. В ведомстве, как правило, отвечают в течение суток.

Адрес электронного ящика: adpsu@dpsu.gov.ua.

Глава ОВА подчеркнул, что военнообязанные мужчины, которые попадают под исключения, определенные Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", могут без отдельных разрешений пересекать границу для перевозки гуманитарной помощи.

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