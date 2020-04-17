Получит ли Украина на Пасху Благодатный огонь из Иерусалима: прогноз Епифания
Православная церковь Украины может не получить на Пасху Благодатный огонь из Иерусалима. Из-за карантина, огонь должны доставлять к верующим разных православных стран по спецпроцедуре.
Таку заяву в інтерв'ю "Радіо Свобода" зробив предстоятель Православної церкви України Епіфаній.
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Як благодатний вогонь доставлятимуть з Ізраїлю
- Делегації з різних країн прилетять до Ізраїлю, але вони чекатимуть на борту літаків.
- Представники їхніх церков будуть присутні на самій церемонії сходження Благодатного вогню. Потім вони привезуть, у кортежі ізраїльської поліції, частину вогню до літаків делегацій.
- Представники ПЦУ вже передали лампадку для Благодатного вогню послу Ізраїлю в Україні.
- За словами Епіфанія, були пропозиції, щоб найняти чартер, але владика схиляється до того, щоб кошти на літак використали на захист для медиків.
Я схиляюсь до того, що краще ті кошти, які використають на літак, використати для того, щоб закупити відповідні медикаменти чи засоби захисту для лікарів. І тому я не впевнений, що буде привезено благодатний вогонь. Були певні пропозиції, але ми не наполягаємо на цьому,
– сказав Епіфаній.
Він додав, що має намір поспілкуватися із представниками влади про те, що "якщо привозити благодатний вогонь, то для всіх церков, або взагалі не привозити його".
Водночас посольство Ізраїлю в Україні повідомило, що через коронавірус цьогоріч сходження благодатного вогню в Єрусалимі відбудеться без присутності паломників та з обмеженою кількістю учасників.
Зверніть увагу! УГКЦ та ПЦУ закликають людей залишатись вдома та подивитись літургію онлайн. Як освятити пасхальні кошики вдома – читайте за посиланням.
Розклад великодніх трансляцій в Україні / Інфографіка 24 каналу
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