Получит ли Украина на Пасху Благодатный огонь из Иерусалима: прогноз Епифания

Православная церковь Украины может не получить на Пасху Благодатный огонь из Иерусалима. Из-за карантина, огонь должны доставлять к верующим разных православных стран по спецпроцедуре.

Таку заяву в інтерв'ю "Радіо Свобода" зробив предстоятель Православної церкви України Епіфаній.

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Як благодатний вогонь доставлятимуть з Ізраїлю

Делегації з різних країн прилетять до Ізраїлю, але вони чекатимуть на борту літаків.

Представники їхніх церков будуть присутні на самій церемонії сходження Благодатного вогню. Потім вони привезуть, у кортежі ізраїльської поліції, частину вогню до літаків делегацій.

Представники ПЦУ вже передали лампадку для Благодатного вогню послу Ізраїлю в Україні.

За словами Епіфанія, були пропозиції, щоб найняти чартер, але владика схиляється до того, щоб кошти на літак використали на захист для медиків.

Я схиляюсь до того, що краще ті кошти, які використають на літак, використати для того, щоб закупити відповідні медикаменти чи засоби захисту для лікарів. І тому я не впевнений, що буде привезено благодатний вогонь. Були певні пропозиції, але ми не наполягаємо на цьому,

– сказав Епіфаній.

Він додав, що має намір поспілкуватися із представниками влади про те, що "якщо привозити благодатний вогонь, то для всіх церков, або взагалі не привозити його".

Водночас посольство Ізраїлю в Україні повідомило, що через коронавірус цьогоріч сходження благодатного вогню в Єрусалимі відбудеться без присутності паломників та з обмеженою кількістю учасників.

У цю суботу, 18 квітня, у Храмі Гробу Господнього відбудеться церемонія сходження Благодатного вогню

Цьогоріч вона пройде без присутності паломників та з обмеженою кількістю учасників через коронавірус.

Дивіться пряму трансляцію з Єрусалиму на Інтері в суботу о 13.30. pic.twitter.com/XbiTks3OOu — Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) April 16, 2020

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Розклад великодніх трансляцій в Україні / Інфографіка 24 каналу