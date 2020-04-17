Чи отримає Україна на Великдень благодатний вогонь з Єрусалиму: прогноз Епіфанія
Православна церква України може не отримати на Великдень благодатний вогонь з Єрусалиму. Через карантин, вогонь мають доставляти до вірян різних православних країн за спецпроцедурою.
Таку заяву в інтерв'ю "Радіо Свобода" зробив предстоятель Православної церкви України Епіфаній.
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Як благодатний вогонь доставлятимуть з Ізраїлю
- Делегації з різних країн прилетять до Ізраїлю, але вони чекатимуть на борту літаків.
- Представники їхніх церков будуть присутні на самій церемонії сходження Благодатного вогню. Потім вони привезуть, у кортежі ізраїльської поліції, частину вогню до літаків делегацій.
- Представники ПЦУ вже передали лампадку для Благодатного вогню послу Ізраїлю в Україні.
- За словами Епіфанія, були пропозиції, щоб найняти чартер, але владика схиляється до того, щоб кошти на літак використали на захист для медиків.
Я схиляюсь до того, що краще ті кошти, які використають на літак, використати для того, щоб закупити відповідні медикаменти чи засоби захисту для лікарів. І тому я не впевнений, що буде привезено благодатний вогонь. Були певні пропозиції, але ми не наполягаємо на цьому,
– сказав Епіфаній.
Він додав, що має намір поспілкуватися із представниками влади про те, що "якщо привозити благодатний вогонь, то для всіх церков, або взагалі не привозити його".
Водночас посольство Ізраїлю в Україні повідомило, що через коронавірус цьогоріч сходження благодатного вогню в Єрусалимі відбудеться без присутності паломників та з обмеженою кількістю учасників.
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Розклад великодніх трансляцій в Україні / Інфографіка 24 каналу
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