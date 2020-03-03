12:00
3 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ СЕРГЕЙ МЕЛЬНИЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новая русско-турецкая война. Российская медицина пугает
      Вєсті Кремля
      22:15, 2 марта
      Вести.UA: Почему Зеленский созывает Раду. Рабинович подался в диджеи
      Вєсті.UA
      19:46, 2 марта
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ СЕРГЕЙ МЕЛЬНИЧУК
      БЛОГ Дмитрий Дубилет
      Министр Кабинета министров Украины.

      Получите и распишитесь: когда в Украине запустят электронные больничные

      -
      Кабмин принял постановление об электронных больничные / zato-govorim

      Сегодня мы на Кабмине приняли постановление, касающееся одного из моих любимых проектов. В моем персональном списке проектов он входит в топ-20.

      Зустрічайте – електронні лікарняні! Над ними ми працювали кілька місяців.

      Ідея проста. Замість того, щоб виписувати лікарняні (офіційно, "листки непрацездатності") на паперових бланках, лікарі будуть це робити через простий вебінтерфейс із використанням цифрового підпису.

      Важливо! Дубілет виявив "дивовижні махінації" у системі закупівлі ліків

      Чому це круто? Відразу кілька причин:

      1. Навколо лікарняних відбувається багато шахрайства. Їх можна купити в інтернеті за 200 грн (погугліть). Бізнес та держава витрачають на фейкові лікарняні мільярди гривень на рік.

      Тепер, коли вони будуть в електронній формі, підробляти їх без участі лікаря буде неможливо. А лікарям виписувати фейкові листки буде складніше, бо тепер все автоматично фіксується та аналізується у єдиній електронній системі.

      2. Громадянам можна буде не відвідувати лікарню окремо, щоб закрити лікарняний. Лікар ставить строк лікарняного за замовченням і він може закриватись без додаткого візиту (візит потрібен, якщо строк інший).

      3. Прибираємо зайву бюрократію. Інформація у фонд та до роботодавця передається автоматично, а без довгого колообігу паперових бланків.

      4. Можливо, ви пам'ятаєте новину минулого року, як у країні закінчились бланки строгої звітності для цих листків? З новою системою ці бланки не будуть потрібні.

      І, нарешті, моя улюблена (вже традиційна) частина. Скільки ця система коштуватиме для держави? Наскільки довго її розробляти? Майже нічого! Бо ми робимо цю систему на базі вже існуючого програмного забезпечення Пенсійного фонду, яким бізнес і так зараз користується.

      Дуже люблю такі кейси, коли замість створення нової дорогої ІТ-системи ми швидко адаптуємо те, що вже є, і не ускладнюємо життя ані бізнесу, ані для держави.

      Маємо запуститись вже у квітні.

      Оригінал

      Читайте також: В Україні запустили гарячу лінію з попередження домашнього насильства: деталі

      Гороскоп на 3 марта для всех знаков зодиака
      сегодня
      Автор: Дмитрий Дубилет
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Больница Новости Здоровье Публикации
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 11:56 Денис Шмыгаль может возглавить правительство: что о нем известно
      Наталя Боднар
      сегодня , 08:40 Коронавирус похоронит индустриальный мир?
      Кирило Мартинов
      24 февраля , 14:50 Тест-драйв Mini Cooper SE: грек проти Ґрети
      сегодня , 07:09 Туберкулез в Украине: что изменится в системе лечения и есть ли причины для паники
      Світлана Попова
      26 февраля , 14:46 5 самых частых ошибок при ремонте кухни – фото
      Ростислав Струтинський
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук