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      БЛОГ Дмитро Дубілет
      Міністр Кабінету міністрів України.

      Отримайте і розпишіться: коли в Україні запустять електронні лікарняні

      -
      Кабмін прийняв постанову про електронні лікарняні / zato-govorim

      Сьогодні ми на Кабміні прийняли постанову, яка стосується одного з моїх улюблених проєктів. В моєму персональному списку проєктів він входить до топ-20.

      Зустрічайте – електронні лікарняні! Над ними ми працювали кілька місяців.

      Ідея проста. Замість того, щоб виписувати лікарняні (офіційно, "листки непрацездатності") на паперових бланках, лікарі будуть це робити через простий вебінтерфейс із використанням цифрового підпису.

      Важливо! Дубілет виявив "дивовижні махінації" у системі закупівлі ліків

      Чому це круто? Відразу кілька причин:

      1. Навколо лікарняних відбувається багато шахрайства. Їх можна купити в інтернеті за 200 грн (погугліть). Бізнес та держава витрачають на фейкові лікарняні мільярди гривень на рік.

      Тепер, коли вони будуть в електронній формі, підробляти їх без участі лікаря буде неможливо. А лікарям виписувати фейкові листки буде складніше, бо тепер все автоматично фіксується та аналізується у єдиній електронній системі.

      2. Громадянам можна буде не відвідувати лікарню окремо, щоб закрити лікарняний. Лікар ставить строк лікарняного за замовченням і він може закриватись без додаткого візиту (візит потрібен, якщо строк інший).

      3. Прибираємо зайву бюрократію. Інформація у фонд та до роботодавця передається автоматично, а без довгого колообігу паперових бланків.

      4. Можливо, ви пам'ятаєте новину минулого року, як у країні закінчились бланки строгої звітності для цих листків? З новою системою ці бланки не будуть потрібні.

      І, нарешті, моя улюблена (вже традиційна) частина. Скільки ця система коштуватиме для держави? Наскільки довго її розробляти? Майже нічого! Бо ми робимо цю систему на базі вже існуючого програмного забезпечення Пенсійного фонду, яким бізнес і так зараз користується.

      Дуже люблю такі кейси, коли замість створення нової дорогої ІТ-системи ми швидко адаптуємо те, що вже є, і не ускладнюємо життя ані бізнесу, ані для держави.

      Маємо запуститись вже у квітні.

      Оригінал

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      сьогодні
      Автор: Дмитро Дубілет
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Лікарня Новини Здоров'я Публікації
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