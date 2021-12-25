"Полуостров не выдержит": как крымчане относятся к приезжим россиянам

С 2014 года в оккупированный Крым переехало от 600 тысяч до миллиона россиян. Такие данные приводят разные украинские эксперты, однако точной цифры нет.

Активнее всего россиянами заселяют Севастополь. По данным Росстата, город является лидером по приросту населения среди регионов России по итогам 2018 – 2020 годов. За последние 3 года количество населения Севастополя выросло на 16,8%.

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"Крым не резиновый"

Местная пенсионерка Ольга Сивкова не удовлетворена такой ситуацией в Севастополе. По ее словам, для приезжих россиян больше помощи, чем местным.

"Коренные севастопольцы и крымчане уезжают и идет генетическое перемешивание и заселение россиян. Их сюда заселяют, предоставляют жилье, какие-то подъемные дают, они спокойно живут, а нас просто переставляют в конец очереди… Севастополь не резиновый и Крым не резиновый. Он столько не выдержит. Проблемы с водой, проблемы с жильем, со школами, с детскими садами", – заявила Ольга Сивкова.

Ольга Сивкова протестует возле подконтрольной России городской администрации / Фото "Крым.Реалии"

Среди россиян, переехавших в Крым, риелтор Ксения Шварц. Женщина живет на полуострове уже 6 лет и помогает другим перебраться туда. Однако не все так хорошо, как казалось бы. Считает, что некоторые ее ненавидят не только потому, что отняли их хлеб.

Были разные ситуации, вплоть до того, что неоднократно писали заявления в милицию, в органы, что я делаю что-то не так, призываю людей переезжать в Крым,

– отметила Ксения Шварц.

Ксения Шварц помогает россиянам переехать в Крым / Скриншот с видео

Как россиян завлекают в Крым

Граждан России в Крым переманивают по-разному. В этом помогают такие программы как "Земский доктор" и "Земский фельдшер" – 5 лет нужно проработать в селе или небольшом городе.

Единовременная выплата – миллион рублей для врачей, 500 тысяч рублей для фельдшеров. Представителям дефицитных врачебных специальностей – дополнительные выплаты.

Чтобы узнать больше, как живут россияне в Крыму, сколько зарабатывают и сколько их уже проживает на полуострове – смотрите полный выпуск программы.

"Крым.Реалии" за 25 декабря на 24 канале: смотрите видео