Полуостров в Греции покрыт дымом: в стране снова вспыхнули масштабные лесные пожары

На полуострове Ситония, что на севере Греции, масштабный лесной пожар уничтожил участок с соснами, а сильные порывы ветра препятствуют пожарным потушить огонь.

Об этом сообщил сайт Ekathimerini.

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В четверг, 25 октября, на полуострове Ситония, что на севере Греции, вспыхнул крупный лесной пожар, который унес участок с соснами. В операции по тушению с самого утра принимают участие 60 пожарных и волонтеры с помощью четырех самолетов.



Пожар на полуострове Ситония пытаются потушить 60 пожарных

Отмечается, что небо над полуостровом полностью покрыто дымом, который видно с дальнего расстояния. Информации о пострадавших пока нет.

Вероятно, пожар вспыхнул возле Планики, что на востоке Ситонии. Отмечается, что в селе Филиро также вспыхнул пожар, однако пожарные службы взяли его под контроль.