Полуостров в Греции покрыт дымом: в стране снова вспыхнули масштабные лесные пожары
На полуострове Ситония, что на севере Греции, масштабный лесной пожар уничтожил участок с соснами, а сильные порывы ветра препятствуют пожарным потушить огонь.
Об этом сообщил сайт Ekathimerini.
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В четверг, 25 октября, на полуострове Ситония, что на севере Греции, вспыхнул крупный лесной пожар, который унес участок с соснами. В операции по тушению с самого утра принимают участие 60 пожарных и волонтеры с помощью четырех самолетов.
Пожар на полуострове Ситония пытаются потушить 60 пожарных
Отмечается, что небо над полуостровом полностью покрыто дымом, который видно с дальнего расстояния. Информации о пострадавших пока нет.
Вероятно, пожар вспыхнул возле Планики, что на востоке Ситонии. Отмечается, что в селе Филиро также вспыхнул пожар, однако пожарные службы взяли его под контроль.
Напомним, масштабные лесные пожары в Греции вспыхнули 23 июля вблизи Афин. Стихия стала неуправляемой и быстро распространялась в населенные пункты. По меньшей мере 87 человек погибли, еще около 200 получили ожоги и травмы. Пожар тушили более 600 спасателей на более 300 пожарных машин.