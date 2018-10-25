Півострів у Греції вкритий димом: у країні знову спалахнули масштабні лісові пожежі

Про це повідомив сайт Ekathimerini.

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У четвер, 25 жовтня, на півострові Сітонія, що на півночі Греції, спалахнула масштабна лісова пожежа, яка спалила ділянку з соснами. В операції з гасіння з самого ранку беруть участь 60 пожежників та волонтери з допомогою чотирьох літаків.



Пожежу на півострові Сітонія намагаються загасити 60 пожежників

Зазначається, що небо над півостровом повністю покрите димом, який видно з далекої відстані. Інформації про постраждалих наразі немає.

Ймовірно, пожежа спалахнула біля Планіці, що на сході Сітонії. Зазначається, що у селі Філіро також спалахнула пожежа, проте пожежні служби взяли її під контроль.

Нагадаємо, масштабні лісові пожежі у Греції спалахнули 23 липня поблизу Афін. Стихія стала некерованою та швидко поширювалася до населених пунктів. Щонайменше 87 людей загинули, ще близько 200 – отримали опіки і травми. Пожежу гасили понад 600 рятувальників на понад 300 пожежних машин.