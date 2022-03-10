Пользователей просят сообщать информацию о имениях чиновников России на телеграмм-ботах

Антон Геращенко отметил, что за агрессию Владимира Путина и бомбардировку мирных украинских городов, за слезы матерей, оплакивавших детей, должны расплачиваться все россияне.

Геращенко подчеркнул, что в первую очередь ответить должны люди, которые потакали Путину и хоронили украденное в США, Евросоюзе, Канаде и других цивилизованных странах.

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В первую очередь речь идет о чиновниках и депутатах. Геращенко напомнил, что в Украине взорвали сотни мостов, разбомбили сотни школ и больниц, погибают дети, женщины и пожилые люди. Ущерб, который Россия нанесла Украине, оценивается сотнями миллиардов долларов США.

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