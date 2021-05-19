Взыскал деньги в госбюджет Хозяйственный суд Киева благодаря участию прокуроров Офиса генерального прокурора.
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Компания заплатила в бюджет более 100 миллионов гривен
С коммерческого предприятия взыскано 71,4 миллиона гривен безосновательно уплаченных ему средств и 34,6 миллиона гривен штрафных санкций за ненадлежащее исполнение условий договора,
– говорится в сообщении.
В 2016 году оборонное ведомство заключило с одним из предприятий договор подряда по строительству городка для размещения бригады военнослужащих Вооруженных сил Украины в полевом лагере Межведомственного центра подготовки подразделений в Николаевской области.
Однако компания работы по строительству в установленный срок не выполнила, а предварительную оплату в бюджет не вернула.
Это привело к невозможности использования военного полигона по назначению, что негативно влияет на проведение боевой подготовки подразделений ВСУ.