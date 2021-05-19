Взыскал деньги в госбюджет Хозяйственный суд Киева благодаря участию прокуроров Офиса генерального прокурора.

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Компания заплатила в бюджет более 100 миллионов гривен

С коммерческого предприятия взыскано 71,4 миллиона гривен безосновательно уплаченных ему средств и 34,6 миллиона гривен штрафных санкций за ненадлежащее исполнение условий договора,

– говорится в сообщении.

В 2016 году оборонное ведомство заключило с одним из предприятий договор подряда по строительству городка для размещения бригады военнослужащих Вооруженных сил Украины в полевом лагере Межведомственного центра подготовки подразделений в Николаевской области.

Однако компания работы по строительству в установленный срок не выполнила, а предварительную оплату в бюджет не вернула.

Это привело к невозможности использования военного полигона по назначению, что негативно влияет на проведение боевой подготовки подразделений ВСУ.

Обратите внимание! Недавно правоохранители разоблачили 7 преступников, которые нанесли государству 107 миллионов гривен убытков на поставке горючего. Им уже сообщили о подозрении.